За избиение надзирателя осужденному увеличат срок

За нападение на сотрудника колонии при исполнении служебных обязанностей осужденный вновь предстанет перед судом. Иск в инстанцию направила прокуратура Центрального района Оренбурга

областной прокуратуре сообщают, что инцидент произошел в июне 2018 года, когда осужденный отбывал наказание в оренбургской колонии №1. Во время прогулки по дворику он забрался на открытую дверь, схватился руками за наружную оконную решетку камеры штрафного изолятора и стал разговаривать с находящимися в камере заключенными. Просьбы инспектора спуститься на землю он проигнорировал. Когда сотрудник колонии попытался снять заключенного с решетки, тот начал его бить.

Уголовное дело в отношении нарушителя направлено в суд. Теперь осужденного ждет ужесточение наказания.