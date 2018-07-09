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За избиение надзирателя осужденному увеличат срок
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За избиение надзирателя осужденному увеличат срок 

ProOren 11 часов назад
Фото: ProOren
За нападение на сотрудника колонии при исполнении служебных обязанностей осужденный вновь предстанет перед судом. Иск в инстанцию направила прокуратура Центрального района Оренбурга.
В областной прокуратуре сообщают, что инцидент произошел в июне 2018 года, когда осужденный отбывал наказание в оренбургской колонии №1. Во время прогулки по дворику он забрался на открытую дверь, схватился руками за наружную оконную решетку камеры штрафного изолятора и стал разговаривать с находящимися в камере заключенными. Просьбы инспектора спуститься на землю он проигнорировал. Когда сотрудник колонии попытался снять заключенного с решетки, тот начал его бить.
Уголовное дело в отношении нарушителя направлено в суд. Теперь осужденного ждет ужесточение наказания.
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