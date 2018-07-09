Жителей Орска оштрафовали за распространение экстремистских материалов

Октябрьский районный суд вынес два приговора об административном правонарушении по статьям распространение экстремистских материалов, а также изготовление и сбыт в целях пропаганды нацистской атрибутики.

Как передает пресс-служба суда, продажей атрибутики и символики, сходной с нацистской, с целью пропаганды занимался орский предприниматель. Во время судебного заседания мужчина заявил, что не причастен к деятельности общественных организаций, который запрещены на территории России . Якобы административное правонарушение было совершено им в связи с недостаточным знанием законодательных требований, регламентирующих реализацию подобной продукции. На заседании мужчина признал свою вину. С учетом этого суд назначил ему наказание в виде штрафа в 1000 рублей с конфискацией товара.

Штраф в размере 2000 рублей также получил еще один местный житель Орска за распространение экстремистских материалов. Он обвинялся в том, что добавлял и хранил для массового распространения аудиофайлы во «ВКонтакте», включенные в федеральный список экстремистских материалов. Молодой человек также признал свою вину.

Постановления суда в законную силу не вступили.