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Жителей Орска оштрафовали за распространение экстремистских материалов
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Жителей Орска оштрафовали за распространение экстремистских материалов 

ProOren 11 часов назад
Фото: ProOren
Октябрьский районный суд вынес два приговора об административном правонарушении по статьям распространение экстремистских материалов, а также изготовление и сбыт в целях пропаганды нацистской атрибутики.
Как передает пресс-служба суда, продажей атрибутики и символики, сходной с нацистской, с целью пропаганды занимался орский предприниматель. Во время судебного заседания мужчина заявил, что не причастен к деятельности общественных организаций, который запрещены на территории России. Якобы административное правонарушение было совершено им в связи с недостаточным знанием законодательных требований, регламентирующих реализацию подобной продукции. На заседании мужчина признал свою вину. С учетом этого суд назначил ему наказание в виде штрафа в 1000 рублей с конфискацией товара.
Штраф в размере 2000 рублей также получил еще один местный житель Орска за распространение экстремистских материалов. Он обвинялся в том, что добавлял и хранил для массового распространения аудиофайлы во «ВКонтакте», включенные в федеральный список экстремистских материалов. Молодой человек также признал свою вину.
Постановления суда в законную силу не вступили.
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