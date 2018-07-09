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Два мопеда украли через дырку киришского гаража
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Два мопеда украли через дырку киришского гаража 

Ivyborg.ru 11 часов назад
Жительница Киришского района Ленинградской области обратилась в правоохранительные органы и сообщила о краже двух мопедов. Транспортные средства из гаража с проломленной крышей.
Днем 7 июля в киришскую полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что из ее гаража пропали два мопеда 2005 и 2009 годов выпуска. Вместе они стоят около 30 тысяч рублей.
Время кражи потерпевшая сказать не смогла, так как не проверяла свой гараж с осени 2017 года. Но женщина рассказала, что в гараже проломлены крыша.
По факту произошедшего проводится проверка.
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