Два мопеда украли через дырку киришского гаража

Жительница Киришского района Ленинградской области обратилась в правоохранительные органы и сообщила о краже двух мопедов. Транспортные средства из гаража с проломленной крышей.

Днем 7 июля в киришскую полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что из ее гаража пропали два мопеда 2005 и 2009 годов выпуска. Вместе они стоят около 30 тысяч рублей.

Время кражи потерпевшая сказать не смогла, так как не проверяла свой гараж с осени 2017 года. Но женщина рассказала, что в гараже проломлены крыша.

По факту произошедшего проводится проверка.