Денег и телефона лишился житель Владивостока после похода в бар

Двое жителей Владивостока предстанут перед судом за избиение и ограбление прохожего, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Как рассказали в ведомстве, прокурор Фрунзенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и грабеже.

После избиения один из злоумышленников достал из куртки потерпевшего смартфон, пластиковую банковскую карту, наличные денежные средства в сумме 300 рублей и присвоил их. Причиненный ущерб составил 6 тысяч 780 рублей.

Во время следствия похищенные вещи были изъяты полицейскими и возвращены потерпевшему.