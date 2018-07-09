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Денег и телефона лишился житель Владивостока после похода в бар
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Денег и телефона лишился житель Владивостока после похода в бар 

Primpress 8 часов назад
Фото: Primpress
Двое жителей Владивостока предстанут перед судом за избиение и ограбление прохожего, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Как рассказали в ведомстве, прокурор Фрунзенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и грабеже.
После избиения один из злоумышленников достал из куртки потерпевшего смартфон, пластиковую банковскую карту, наличные денежные средства в сумме 300 рублей и присвоил их. Причиненный ущерб составил 6 тысяч 780 рублей.
Во время следствия похищенные вещи были изъяты полицейскими и возвращены потерпевшему.
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