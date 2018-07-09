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Пермские следователи возбудили дело после гибели выпавшего из окна ребенка
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Пермские следователи возбудили дело после гибели выпавшего из окна ребенка 

РИА «ФедералПресс» 12 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следственные органы края возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следствие установило на данный момент, что 6 июля 2018 года в Закамске ребенок был дома вместе с 11-летней сестрой. Сестра выпустила брата из поля зрения, малыш взобрался на стол, который стоял у окна, затем на подоконник и выпал в открытое окно.
Семья погибшего не состояла на учете в ОДН. Начаты следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначена судмедэкспертиза.
Фото: sledcom.ru
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