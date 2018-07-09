Ещё
Дело о гибели 52 человек в сгоревшем автобусе в Казахстане передали в суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело о гибели 52 человек в сгоревшем автобусе в Казахстане передали в суд 

RT на русском 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Обвинение предъявлено пятерым фигурантам — трём водителям, учредителю организовавшей поездку компании и механику.
Прокуратура Актюбинской области квалифицировала действия учредителя фирмы по трём уголовным статьям (ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях, допуск к эксплуатации неисправного автотранспортного средства, повлекшие смерть двух и более лиц, подделка официального документа и использование заведомо подложного документа). Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.
Механика обвинили в том, что он выпустил на дорогу неисправный автобус, водителей — в нарушении правил эксплуатации транспорта и правил пожарной безопасности.
Владелец автобуса объявлен в международный розыск.
Авария произошла 18 января. По основной версии, в результате короткого замыкания в автобусе произошло возгорание. Спаслись пять человек, в том числе трое водителей. Все погибшие — граждане Узбекистана.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Ульяновской области произошло ДТП с двумя погибшими.
RT на русском: последние новости
Актёр Александр Иншаков прокомментировал инцидент с изъятым у него пистолетом Заседание по делу об избиении DJ Smash пройдёт 10 июля СК сообщил об аресте гендиректора аэропорта Якутска по подозрению в получении взятки
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза297
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги44
В России отреагировали на уход Джонсона110
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»83
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение