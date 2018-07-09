Дело о гибели 52 человек в сгоревшем автобусе в Казахстане передали в суд

Обвинение предъявлено пятерым фигурантам — трём водителям, учредителю организовавшей поездку компании и механику. Прокуратура Актюбинской области квалифицировала действия учредителя фирмы по трём уголовным статьям (ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях, допуск к эксплуатации неисправного автотранспортного средства, повлекшие смерть двух и более лиц, подделка официального документа и использование заведомо подложного документа). Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана Механика обвинили в том, что он выпустил на дорогу неисправный автобус, водителей — в нарушении правил эксплуатации транспорта и правил пожарной безопасности. Владелец автобуса объявлен в международный розыск. Авария произошла 18 января. По основной версии, в результате короткого замыкания в автобусе произошло возгорание. Спаслись пять человек, в том числе трое водителей. Все погибшие — граждане Узбекистана Ранее «Реальное время» сообщало, что в Ульяновской области произошло ДТП с двумя погибшими.