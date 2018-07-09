Ещё
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крупного хищения из банка «Таатта»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крупного хищения из банка «Таатта» 

Газета.Ru 8 часов назад
Прокуратура Республики Саха (Якутия) провела проверку касательно сомнительных операций по переводу денежных средств банка «Таатта». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как стало известно, по результатам рассмотрения материалов проверки было возбуждено уголовное дело.
"Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере)", — заявили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у банка «Таатта».
Кредитная организация занимала 220 место в банковской системе России.
Газета.Ru: последние новости
Иншаков — о своем задержании: оружие изъяли и вернут Полиция Италии задержала 31 человека за связь с мафией Вайнштейн прибыл в суд для слушания дела о третьем изнасиловании
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза297
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги44
В России отреагировали на уход Джонсона110
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»83
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение