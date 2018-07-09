Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крупного хищения из банка «Таатта»

Как стало известно, по результатам рассмотрения материалов проверки было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере)", — заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у банка «Таатта».