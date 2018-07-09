Житель Соликамска осужден на десять лет за незаконную рубку леса

Соликамский городской суд признал мужчину виновным в незаконной рубке ценных пород деревьев с причиненным ущербом в 35 миллионов рублей. Действия преступника квалифицировали по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Суд вынес приговор — десять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф 600 тысяч рублей. Соучастник преступления объявлен в международном розыске. краевой прокуратуре уточнили, что злоумышленники нанимали две лесозаготовительные бригады, вводя исполнителей в заблуждение относительно законности своих действий. Таким образом было вырублено 3 тысячи 500 кубометров елей, пихт и сосен. Гражданский иск лесничества о возмещении суммы причиненного вреда был удовлетворен в полном объеме. Как ранее писал ФедералПресс , в Бурятии спорят о борьбе с черными лесорубами. Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков