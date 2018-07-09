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Житель Соликамска осужден на десять лет за незаконную рубку леса
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Житель Соликамска осужден на десять лет за незаконную рубку леса 

РИА «ФедералПресс» 12 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Соликамский городской суд признал мужчину виновным в незаконной рубке ценных пород деревьев с причиненным ущербом в 35 миллионов рублей.
Действия преступника квалифицировали по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Суд вынес приговор — десять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф 600 тысяч рублей. Соучастник преступления объявлен в международном розыске.
В краевой прокуратуре уточнили, что злоумышленники нанимали две лесозаготовительные бригады, вводя исполнителей в заблуждение относительно законности своих действий. Таким образом было вырублено 3 тысячи 500 кубометров елей, пихт и сосен. Гражданский иск лесничества о возмещении суммы причиненного вреда был удовлетворен в полном объеме.
Как ранее писал ФедералПресс, в Бурятии спорят о борьбе с черными лесорубами.
Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков
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