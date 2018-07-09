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Бывший главный архитектор Омска получит полмиллиона за обвинение в преступлении
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Бывший главный архитектор Омска получит полмиллиона за обвинение в преступлении 

Омск Здесь 12 часов назад
Фото: Омск Здесь
Анатолий Тиль требовал от государства 3,5 млн руб. в качестве возмещения вреда за обвинение в превышении должностных полномочий. Суд удовлетворил требование лишь частично. Омский областной суд приступит к рассмотрению жалоб адвоката и прокурора на решение Центрального районного суда, присудившего бывшему архитектору Омска 585 тыс. руб. Это деньги — возмещение вреда, на который бывший чиновник имел право в порядке реабилитации. Кроме того на эту сумму ему присуждена индексация в размере 28,4 тыс. руб.
Напомним, как ранее писал "Омск Здесь", Анатолий Тиль требовал от государства 3,5 млн руб. в качестве возмещения вреда. Как пояснила тогда защитник бывшего чиновника Любовь Горбунова, эти деньги уйдут на оплату адвокатов и выплату зарплаты тогда еще отстраненному от должности чиновнику. Но суд требования удовлетворил лишь частично, ограничившись суммой в полмиллиона рублей.
Бывший главный архитектор Омска обвинялся в превышении должностных полномочий. В декабре 2014 года было возбуждено уголовное дело, по которому он впоследствии стал основным подозреваемым. Сразу же после этого чиновника отстранили от должности. Но уже в суде прокуратура отказалась от предъявления ряда обвинений, а предполагаемый ущерб от действий Тиля снизился с 14 до 1 млн руб. Суд признал вину лишь по одному эпизоду и приговорил подсудимого к 1,5 годам лишения свободы условно. Но Тиль сразу же попал под амнистию, объявленную ко Дню Победы.
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