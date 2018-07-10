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Жителя Магадана обвинили в похищении 6‐летнего мальчика
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Жителя Магадана обвинили в похищении 6‐летнего мальчика 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Магадане мужчине предъявлено обвинение по факту похищения шестилетнего ребенка. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Магаданской области.
Выяснилось, что дети гуляли днем 1 июля около частных домов на улице Железнодорожной. Мужчина заметил, что ребята находятся без присмотра родителей. Он заманил шестилетнего мальчика на свой участок. Ребенка он запер в подсобном помещении.
Приятель похищенного сообщил о подозрительном мужчине родителям друга. Вскоре ребенка нашли и передали законным представителям. Фигурант не успел ему навредить.
За незаконное лишение несовершеннолетнего свободы злоумышленнику предъявили обвинение. Выяснилось, что он был причастен и к другому правонарушению.
Жительница Башкирии до смерти забила свою четырехлетнюю дочь за капризы. В итоге следователи завели против нее уголовное дело по статье «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
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