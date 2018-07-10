Жителя Магадана обвинили в похищении 6‐летнего мальчика

Магадане мужчине предъявлено обвинение по факту похищения шестилетнего ребенка. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Магаданской области.

Выяснилось, что дети гуляли днем 1 июля около частных домов на улице Железнодорожной. Мужчина заметил, что ребята находятся без присмотра родителей. Он заманил шестилетнего мальчика на свой участок. Ребенка он запер в подсобном помещении.

Приятель похищенного сообщил о подозрительном мужчине родителям друга. Вскоре ребенка нашли и передали законным представителям. Фигурант не успел ему навредить.

За незаконное лишение несовершеннолетнего свободы злоумышленнику предъявили обвинение. Выяснилось, что он был причастен и к другому правонарушению.