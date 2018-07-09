Житель Приморья украл игрушки стоимостью около 7 тысяч рублей 

Мужчина украл из магазина в Приморском крае детские игрушки, стоимость которых составила около семи тысяч рублей. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на страницу dps_control в социальной сети Instagram.
Инцидент произошел в одном из магазинов в городе Артем. Очевидцы инцидента рассказали, что мужчина украл детские машинки. Их стоимость составила около семи тысяч рублей.
Администрация магазина пытается разыскать грабителя.
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