Житель Приморья украл игрушки стоимостью около 7 тысяч рублей

Мужчина украл из магазина в Приморском крае детские игрушки, стоимость которых составила около семи тысяч рублей. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на страницу dps_control в социальной сети Instagram.

Инцидент произошел в одном из магазинов в городе Артем. Очевидцы инцидента рассказали, что мужчина украл детские машинки. Их стоимость составила около семи тысяч рублей.

Администрация магазина пытается разыскать грабителя.