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Первое заседание по делу Титиева назначено на 18 июля
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Первое заседание по делу Титиева назначено на 18 июля 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ГРОЗНЫЙ, 9 июл — РИА Новости. Шалинский городской суд в Чечне назначил на 18 июля первое заседание по рассмотрению по существу дела главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, сообщил РИА Новости в понедельник в пресс-службе «Мемориала».
Шалинский городской суд в понедельник провел предварительное слушание по делу Титиева.
"Первое заседание назначено на 18 июля", — отметили в пресс-службе.
Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.
Как ранее сообщал правозащитный центр «Мемориал», следственные органы Чечни трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева о том, что наркотики ему подбросили полицейские. Последнее постановление об отказе было вынесено 25 апреля следователем управления СК РФ по Чечне. Адвокат Титиева Петр Заикин 17 мая обратился в суд с жалобой на это постановление.
Старопромысловский районный суд Грозного 24 мая отклонил жалобу защиты Оюба Титиева на отказ возбудить уголовное дело в отношении полицейских. Верховный суд Чечни в свою очередь 26 июня признал законным решение Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении уголовного дела против полицейских, оставив его без изменения.
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