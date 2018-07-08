Полиция провинции Хэнань в ходе операции по борьбе с бандами арестовала свыше 4 тыс. подозреваемых

Чжэнчжоу, 8 июля / Синьхуа / — В первой половине 2018 года свыше 4 тыс. подозреваемых были арестованы в ходе операции по борьбе с преступными группировками. Об этом сообщается в опубликованных сегодня в провинции Хэнань /Центральный Китай / данных.

К 29 июня местная полиция арестовала в общей сложности 4496 подозреваемых в причастности к 498 мафиозным и совершенным группировками преступлениям, конфисковав 1,18 млрд юаней /около 178 млн долларов США/.

К концу мая в общей сложности 431 человек понес наказания по 243 делам о коррупции, 11 человек понесли наказания за «прикрытие» преступных группировок.