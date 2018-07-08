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В Саудовской Аравии два человека погибли при нападении на пост полиции
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В Саудовской Аравии два человека погибли при нападении на пост полиции 

РИА Новости 21 час назад
Фото: 360tv.ru
ДОХА, 8 июл — РИА Новости. Офицер полиции и гражданин Бангладеш погибли в воскресенье в результате нападения неизвестных на пост полиции в центральном административном округе Эль-Касим Саудовской Аравии, сообщил представитель МВД королевства в эфире телеканала «Аль-Ихбария».
Как отметил представитель саудовского МВД, трое неизвестных на машине в воскресенье днем начали стрельбу по посту сил безопасности, расположенному на периферийной дороге Бурейда в округе Эль-Касим. Ответным огнем полицейские убили двух нападавших и ранили третьего.
Прокуратура начала расследование происшествия.
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