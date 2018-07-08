В Саудовской Аравии два человека погибли при нападении на пост полиции

ДОХА , 8 июл — РИА Новости . Офицер полиции и гражданин Бангладеш погибли в воскресенье в результате нападения неизвестных на пост полиции в центральном административном округе Эль-Касим Саудовской Аравии , сообщил представитель МВД королевства в эфире телеканала «Аль-Ихбария». Как отметил представитель саудовского МВД, трое неизвестных на машине в воскресенье днем начали стрельбу по посту сил безопасности, расположенному на периферийной дороге Бурейда в округе Эль-Касим. Ответным огнем полицейские убили двух нападавших и ранили третьего. Прокуратура начала расследование происшествия.