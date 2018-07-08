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Очередная стрельба в Торонто: погиб мужчина
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Очередная стрельба в Торонто: погиб мужчина 

Вести.Ru 22 часа назад
Фото: Вести.Ru
В канадском Торонто — очередной случай уличной стрельбы, в ходе которой был убит мужчина.
Полиция расследует преступление, передает ТАСС.
30 июня в центре города ранили женщину и застрелили 2 мужчин. Одним из погибших оказался 21-летний рэпер Smoke Dawg, который прославился в том числе благодаря своему сотрудничеству с популярным соотечественником Дрейком.
7 июня полиция арестовала трех стрелков из Берлингтона, к счастью, в результате их действий никто не пострадал.
В воскресенье были ранены еще 4 человека.
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