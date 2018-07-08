Ещё
Глава СКР оценил работу следователей в Крыму и Севастополе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава СКР оценил работу следователей в Крыму и Севастополе 

Российская Газета 22 часа назад
Фото: Российская Газета
Председатель СКР подчеркнул, что следователям необходимо шире использовать предоставленные законом возможности для устранения причин и условий совершения общественно опасных деяний. «Вы знаете, что большая часть преступлений насильственного характера происходит в состоянии алкогольного опьянения либо после употребления наркотических средств и психотропных веществ», — обратился Бастрыкин к коллегам.
На совещании были озвучены некоторые итоги расследования в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе преступлений против личности, в сфере экономики, преступлений экстремистской направленности, других тяжких и особо тяжких нарушений закона. «За пять месяцев текущего года в производстве следователей следственного управления по Краснодарскому краю находилось свыше 3 тысяч уголовных дел. Улучшилась раскрываемость преступлений — почти на треть сократилось число уголовных дел, приостановленных производством», — привел данные Бастрыкин.
В Республике Крым за аналогичный период в производстве следователей находилось более 1,6 тысячи уголовных дел. Председатель СКР отметил, что следователи совместно с органами дознания стали активнее работать над раскрытием преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы. Он проиллюстрировал этот факт конкретным примером. Так, в прошлом месяце на основании собранных Главным следственным управлением СК России по Республике Крым доказательств был вынесен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 212 УК РФ пятерым участникам беспорядков 2014 года на полуострове.
Что же касается работы следователей следственного управления по городу Севастополю, то за 5 месяцев текущего года в их производстве находилось порядка четырехсот уголовных дел. Александр Бастрыкин обратил внимание руководителей данного подразделения на необходимость совершенствовать качество следствия.
По материалам следствия вынесен обвинительный приговор участникам беспорядков в Крыму в 2014 году
Бастрыкин также указал коллегам на необходимость «оперативно информировать глав регионов о затронутых в заявлениях людей проблемах, в первую очередь по вопросам невыплаты и задержек заработной платы, нарушений прав инвалидов, пенсионеров, несовершеннолетних, ветеранов войны и труда».
Российская Газета: последние новости
В Италии задержали 30 членов мафии В Калифорнии жертвами стрельбы стали три человека В Беларуси задержали лидера оппозиционной партии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза302
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги45
В России отреагировали на уход Джонсона116
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»86
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение