Глава СКР оценил работу следователей в Крыму и Севастополе

Председатель СКР подчеркнул, что следователям необходимо шире использовать предоставленные законом возможности для устранения причин и условий совершения общественно опасных деяний. «Вы знаете, что большая часть преступлений насильственного характера происходит в состоянии алкогольного опьянения либо после употребления наркотических средств и психотропных веществ», — обратился Бастрыкин к коллегам.

Крыму и На совещании были озвучены некоторые итоги расследования в Краснодарском крае Севастополе преступлений против личности, в сфере экономики, преступлений экстремистской направленности, других тяжких и особо тяжких нарушений закона. «За пять месяцев текущего года в производстве следователей следственного управления по Краснодарскому краю находилось свыше 3 тысяч уголовных дел. Улучшилась раскрываемость преступлений — почти на треть сократилось число уголовных дел, приостановленных производством», — привел данные Бастрыкин.

В Республике Крым за аналогичный период в производстве следователей находилось более 1,6 тысячи уголовных дел. Председатель СКР отметил, что следователи совместно с органами дознания стали активнее работать над раскрытием преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы. Он проиллюстрировал этот факт конкретным примером. Так, в прошлом месяце на основании собранных Главным следственным управлением СК России по Республике Крым доказательств был вынесен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 212 УК РФ пятерым участникам беспорядков 2014 года на полуострове.

Что же касается работы следователей следственного управления по городу Севастополю, то за 5 месяцев текущего года в их производстве находилось порядка четырехсот уголовных дел. Александр Бастрыкин обратил внимание руководителей данного подразделения на необходимость совершенствовать качество следствия.

По материалам следствия вынесен обвинительный приговор участникам беспорядков в Крыму в 2014 году

Бастрыкин также указал коллегам на необходимость «оперативно информировать глав регионов о затронутых в заявлениях людей проблемах, в первую очередь по вопросам невыплаты и задержек заработной платы, нарушений прав инвалидов, пенсионеров, несовершеннолетних, ветеранов войны и труда».