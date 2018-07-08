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Экс-директора орловского Фонда капремонта взяли под стражу
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Экс-директора орловского Фонда капремонта взяли под стражу 

АиФ 22 часа назад
Фото: АиФ
В Орле взяли под стражу подозреваемого в мошенничество экс-директора регионального фонда капремонта Владислава Масленникова, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Будучи директоров орловского ФКР, он заключил пять договоров с ООО «Москомреставрация» на выполнение ремонтных работ в Орле и Ливнах.
«С апреля 2016 года по июнь 2017 года Масленников и генеральный директор ООО «Москомреставрация» при содействии жителя города Москвы совершили хищение денежных средств на общую сумму более 27 миллионов рублей, путем отражения в актах недостоверных сведений о фактически выполненных ремонтных работах», — рассказали в орловском управлении СК РФ.
Расследование уголовного дела продолжается.
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