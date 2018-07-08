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Федеральный судья Бразилии усомнился в возможности освобождения экс-президента
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Федеральный судья Бразилии усомнился в возможности освобождения экс-президента 

Говорит Москва 23 часа назад
«При всём уважении дежурный федеральный судья абсолютно не имеет компетенции, чтобы отменить решение федерального окружного суда четвёртого региона и пленарного заседания федерального верховного суда», — заявил Моро.
Ранее судья из города Порту-Алегри предписал немедленно выпустить бывшего президента на свободу.
По данным следствия, Лула да Силва и его супруга получили не менее 700 тысяч долларов в результате незаконной схемы работы нефтяной компании. Сам экс-президент называл приговор абсурдным. Он начал отбывать наказание 7 апреля.
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