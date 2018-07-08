Жителя Прикамья приговорили к 10 годам колонии за вырубку леса

Вступил в силу приговор, вынесенный одному из членов преступной группы, которая занималась незаконной вырубкой ценных пород деревьев. За несколько месяцев ущерб от их деятельности составил более 35 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс‐служба прокуратуры Пермского края.

Житель Соликамска предстал перед городским судом и был признан виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Судом установлено, что с лета 2016 до февраля 2017 мужчина вместе со своим знакомым на территории Соликамского лесничества совершали незаконную вырубку деревьев. Они самостоятельно выбирали те участки, где росли наиболее ценные породы, а затем давали указание бригаде подрядчиков начинать лесозаготовку.

Нанятые рабочие, использовавшие при вырубке инструменты и автотехнику, не знали, что совершают противозаконные действия. Сообщник осужденного сейчас находится в международном розыске.

За несколько месяцев было вырублено более 3,5 тысяч кубометров пихт, сосен и елей, что оценивается как ущерб в 35 миллионов рублей.

Соликамский суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей.