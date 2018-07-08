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Гендиректора якутского аэропорта заподозрили в получении крупной взятки
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Гендиректора якутского аэропорта заподозрили в получении крупной взятки 

ИА «Сусанин» 8 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Якутск. Гендиректора якутского аэропорта заподозрили в получении взятки в размере 14 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК России.
Уголовное дело возбуждено по части 6, статьи 290 УК России («Получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий (бездействие) в особо крупном размере»).
По версии следствия, подозреваемый получил эти деньги от местных предпринимателей путем вымогательства. В обмен они беспрепятственное могли осуществлять коммерческую деятельность в аэропорту.
«По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СКР.
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