Ещё
В Удмуртии торговец поддельным алкоголем пытался дать полицейским взятку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Удмуртии торговец поддельным алкоголем пытался дать полицейским взятку 

ИА «Сусанин» 8 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии торговец поддельным алкоголем пытался дать полицейским взятку. Мужчина привез из Пермского края 167 ящиков безакцизной продукции, но продать их не успел.
Случай произошел в ночь с 22 на 23 марта в Завьялово.
«На следствии и в суде злоумышленник пояснил, что приобрел партию алкоголя в Перми и хотел реализовать в Удмуртии. Он полностью признал вину в совершенном преступлении. Кроме того, при задержании мужчина попытался передать взятку сотрудникам полиции, однако был ими задержан», — говорится в сообщении.
В итоге контрафактный алкоголь был изъят. Приговором суда мужчине назначен штраф 100 тыс. рублей. Он обвинялся сразу по 5 статьям УК России, в том числе в незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в даче взятки.
ИА «Сусанин»: последние новости
Ижевчанин задушил знакомую и закопал её тело в Завьяловском районе Гендиректора якутского аэропорта заподозрили в получении крупной взятки Жителя Ижевска обвинили в регистрации пяти фирм на подставных лиц
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза302
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги45
В России отреагировали на уход Джонсона116
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»86
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение