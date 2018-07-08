В Удмуртии торговец поддельным алкоголем пытался дать полицейским взятку

Завьялово. Удмуртия . В Удмуртии торговец поддельным алкоголем пытался дать полицейским взятку. Мужчина привез из Пермского края 167 ящиков безакцизной продукции, но продать их не успел.

Случай произошел в ночь с 22 на 23 марта в Завьялово.

«На следствии и в суде злоумышленник пояснил, что приобрел партию алкоголя в Перми и хотел реализовать в Удмуртии. Он полностью признал вину в совершенном преступлении. Кроме того, при задержании мужчина попытался передать взятку сотрудникам полиции, однако был ими задержан», — говорится в сообщении.