Кавказец и три его приятеля ограбили московского школьника

На востоке Москвы произошло дерзкое ограбление. Взрослый мужчина кавказкой внешности и три его приятеля отобрали у школьника на проспекте Буденного 800 рублей, сообщил «360» источник в правоохранительных органах

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 6 июля в 22:00 четверо неизвестных, один из которых кавказской внешности, угрожая предметом, похожим на нож несовершеннолетнему ученику восьмого класса, открыто похитили у него 800 рублей и скрылись», — рассказал «360» источник.

По сведениям сотрудника правоохранительных органов, следователи уже просмотрели записи видеонаблюдения с уличных камер. Видеозаписи сейчас анализируют. Служебная собака след разбойников не взяла.

После проведения всех необходимых в подобных случаях следственных действий будет принято процессуальное решение. Пока идет проверка.

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