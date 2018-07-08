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Кавказец и три его приятеля ограбили московского школьника
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Кавказец и три его приятеля ограбили московского школьника 

360tv.ru 8 июля 2018
Фото: 360tv.ru
На востоке Москвы произошло дерзкое ограбление. Взрослый мужчина кавказкой внешности и три его приятеля отобрали у школьника на проспекте Буденного 800 рублей, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 6 июля в 22:00 четверо неизвестных, один из которых кавказской внешности, угрожая предметом, похожим на нож несовершеннолетнему ученику восьмого класса, открыто похитили у него 800 рублей и скрылись», — рассказал «360» источник.
По сведениям сотрудника правоохранительных органов, следователи уже просмотрели записи видеонаблюдения с уличных камер. Видеозаписи сейчас анализируют. Служебная собака след разбойников не взяла.
После проведения всех необходимых в подобных случаях следственных действий будет принято процессуальное решение. Пока идет проверка.
Житель Лианозова стал жертвой московских воров‐домушников. Неизвестные вынесли из его квартиры ноутбук и утюг.
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