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На Кубани застрелили бывшего футболиста «Ангушта»
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На Кубани застрелили бывшего футболиста «Ангушта» 

Lenta.ru 17 часов назад
Фото: Lenta.ru
Бывшего игрока назранского футбольного клуба «Ангушт» Тазира Кариева застрелили из пистолета в городе Кропоткин Краснодарского края. Он скончался на месте происшествия, сообщают «Кубанские новости». Видеозапись с камер наблюдения публикует Telegram-канал «112».
На кадрах, снятых возле кафе «Денди» видно, как мужчина в темной одежде выталкивает молодого человека из заведения, бросает его на асфальт, а затем стреляет.
Подозреваемого местного жителя — 60-летнего ранее судимого Николая Золотухина — объявили в розыск.
Кариев выступал за «Ангушт» с 2009 по 2015 годы на позиции крайнего полузащитника. За орлов он сыграл 104 матча и забил 15 голов.
29 июля 2017 года на побережье Байкала был убит 20-летний чемпион Европы по вольной борьбе Юрий Власко. Между спортсменом и отдыхающими молодыми людьми завязалась драка, в ходе которой Власко получил ранение ножом в грудь и многочисленные травмы.
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