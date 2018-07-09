На Кубани застрелили бывшего футболиста «Ангушта»

Бывшего игрока назранского футбольного клуба «Ангушт» Тазира Кариева застрелили из пистолета в городе Кропоткин Краснодарского края . Он скончался на месте происшествия, сообщают «Кубанские новости». Видеозапись с камер наблюдения публикует Telegram-канал «112».

На кадрах, снятых возле кафе «Денди» видно, как мужчина в темной одежде выталкивает молодого человека из заведения, бросает его на асфальт, а затем стреляет.

Подозреваемого местного жителя — 60-летнего ранее судимого Николая Золотухина — объявили в розыск.

Кариев выступал за «Ангушт» с 2009 по 2015 годы на позиции крайнего полузащитника. За орлов он сыграл 104 матча и забил 15 голов.