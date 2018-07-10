На Кубани убили бывшего футболиста «Ангушта»

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено дело. Личность погибшего установлена, подозреваемый задержан", — сказала представитель Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

У бывшего футболиста произошел конфликт с одним из посетителей, в результате чего мужчины подрались. Уже утром отец молодого человека, с которым возник конфликт, встретил Кариева на улице и застрелил его.

Бывший игрок «Ангушта» был похоронен на родине в Ингушетии