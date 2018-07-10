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На Кубани убили бывшего футболиста «Ангушта»
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На Кубани убили бывшего футболиста «Ангушта» 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист ингушского «Ангушта» Тазир Кариев был убит 7 июля в городе Кропоткин Краснодарского края, сообщает ТАСС.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
"Возбуждено дело. Личность погибшего установлена, подозреваемый задержан", — сказала представитель Следственного управления СК по Краснодарскому краю.
У бывшего футболиста произошел конфликт с одним из посетителей, в результате чего мужчины подрались. Уже утром отец молодого человека, с которым возник конфликт, встретил Кариева на улице и застрелил его.
Бывший игрок «Ангушта» был похоронен на родине в Ингушетии.
Ранее мать Тайлера Ханикатта заявила, что ее сына убили полицейские.
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