«Собрала по 150 000 рублей с участка»: тольяттинку обвиняют в мошенничестве

Уголовным делом займётся суд В Тольятти завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 38-летней местной жительницы. По версии следствия, предприимчивая председатель жилкооператива похитила более трёх миллионов рублей у членов своей же организации. Об этом рассказали в прокуратуре Самарской области

— Жилищный кооператив объединил собственников земли в селе Ягодное Ставропольского района. Председатель, а впоследствии главный бухгалтер организации сообщила членам кооператива о необходимости инвестировать в строительство сетей энергоснабжения по 150 000 рублей с участка. При этом она знала, что коммуникации вскоре построит сетевая организация ПАО «МРСК Волги» за счёт собственных средств, — рассказали правоохранители.

Владельцы земли поверили бухгалтеру на слово и послушно сдали ей по 150 тысяч рублей с участка. Набралось взносов на 3,6 миллиона рублей. Председатель их похитила, потратив по своему усмотрению. Теперь женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Женщины в Тольятти вообще отличаются предприимчивостью. Недавно одну из них приговорили к восьми годам заключения: дама обманывала людей, обещая платить за них кредиты. Другую тольяттинку полиция задержала за продажу несуществующего енота.