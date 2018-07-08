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Медвежатник ограбил коттедж директора московской фирмы
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Медвежатник ограбил коттедж директора московской фирмы 

360tv.ru 5 часов назад
Неизвестный вскрыл сейф в частном доме директора столичной фирмы и забрал оттуда валюту и драгоценности на общую сумму более миллиона рублей.
Инцидент произошел 4 июля в деревне Софьино в Новой Москве. Добычей злоумышленника, неизвестным предметом вскрывшего сейф, стали 10 тысяч евро, шесть тысяч долларов США, 25 тысяч рублей, 70 швейцарских франков и ювелирные украшения. Кражу он совершил средь бела дня, без проблем преодолев металлический забор и отжав окно.
По факту происшествия оперативники возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», максимальное наказание по которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 53‐летняя женщина пострадала от рук мошенников, после того, как сама сообщила им данные своей банковской карты. Они сняли с ее счета 199 тысяч рублей.
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