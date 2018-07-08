Украшения, часы и шали на 1 млн рублей украли у московского военного 

Столичный военный лишился ценных вещей на миллион рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Потерпевший обратился в полицию и рассказал, что в ночь на субботу, 7 июля, злоумышленник миновал железный забор, которым обнесен его частный дом, выбил оконную раму и украл ценные вещи.
По данным следствия, вор успел вынести восемь пар часов, две шерстяные шали и несколько ювелирных украшений — суммарно на миллион рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту.
Семь шуб нашли в гостиничном номере отдыхающего в Анталье российского туриста. Полиция занялась поиском после того, как получила заявление о ночной краже со взломом из магазина мехов. Любителя шикарной одежды арестовали.