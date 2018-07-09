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В Орле арестовали экс-директора фонда капремонта по подозрению в хищении 27 млн рублей
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В Орле арестовали экс-директора фонда капремонта по подозрению в хищении 27 млн рублей 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: flickr.com
В Орле суд арестовал Владислава Масленникова, бывшего директора некоммерческой организации, которая занималась капитальным ремонтом жилья. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета (СК) России по региону.
По данным СК, Масленникова подозревают в шести эпизодах мошенничества, в результате которых он вместе с генеральным директором ООО «Москомреставрация» и жителем Москвы совершил хищение более 27 млн руб.
Следствие считает, что между фондом Масленникова и ООО «Москомреставрация» в 2016 году были заключены пять договоров на выполнение капремонта в многоквартирных домах Орла и Ливны. Подозреваемые похитили 27 млн руб., предоставляя недостоверные сведения о выполненных работах.
Ранее сообщалось, что главу подмосковных Котельников арестовали по обвинению в мошенничестве.
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