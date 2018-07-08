Москвичка сообщила мошенникам данные карты и потеряла почти 200 тысяч рублей

53‐летняя женщина пострадала от рук мошенников, после того, как сама сообщила им данные своей банковской карты, сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Все произошло 5 июля. Мошенник связался с женщиной и попросил ее сообщить некую информацию о расчетном счете.

Он так профессионально ввел ее в заблуждение, что она, поверив ему, продиктовала все данные, которые ему были нужны. Через некоторое время с ее карты пропали 199 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», максимальное наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пенсионерка отдала крупную сумму денег неизвестному, чтобы уберечь своего внука от проблем с Уголовным кодексом. Мужчина представился ей сотрудником полиции и рассказал фальшивую историю о том, что ее внук якобы подрался и был задержан.