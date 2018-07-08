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В Удмуртии арестовали обвиняемую в ложном минировании двух школ
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В Удмуртии арестовали обвиняемую в ложном минировании двух школ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Комсомольская Правда
В Удмуртии на два месяца арестовали жительницу Воткинска, обвиняемую в ложном минировании двух школ, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на объединённую пресс-службу судейского сообщества региона.
Решение суда мотивировано тяжестью предъявленного обвинения, так как у преступлений повышенная общественная опасность, и они связаны с террористической угрозой.
Женщине может грозить от трёх до пяти лет колонии.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье планируют ужесточить наказание за ложный вызов спецслужб.
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