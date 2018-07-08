В Удмуртии арестовали обвиняемую в ложном минировании двух школ 

В Удмуртии на два месяца арестовали жительницу Воткинска, обвиняемую в ложном минировании двух школ, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на объединённую пресс-службу судейского сообщества региона.
Решение суда мотивировано тяжестью предъявленного обвинения, так как у преступлений повышенная общественная опасность, и они связаны с террористической угрозой.
Женщине может грозить от трёх до пяти лет колонии.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье планируют ужесточить наказание за ложный вызов спецслужб.