В Удмуртии арестовали обвиняемую в ложном минировании двух школ

Удмуртии на два месяца арестовали жительницу Воткинска , обвиняемую в ложном минировании двух школ, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на объединённую пресс-службу судейского сообщества региона.

Решение суда мотивировано тяжестью предъявленного обвинения, так как у преступлений повышенная общественная опасность, и они связаны с террористической угрозой.

Женщине может грозить от трёх до пяти лет колонии.