Московскую бабушку уговорили отдать 100 тысяч рублей за «мордобой» внука

Московская пенсионерка отдала крупную сумму денег неизвестному, чтобы уберечь своего внука от проблем с Уголовным кодексом. Мужчина представился ей сотрудником полиции и рассказал фальшивую историю о том, что ее внук якобы подрался и был задержан. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах

Для того, чтобы «отмазать» парня от ответственности нужно было заплатить 100 тысяч рублей. Доверчивая гражданка согласилась. Как оказалось, никакой драки вообще не было, но 87-летняя бабушка успела расстаться с указанной суммой. Это произошло прямо в канун ее дня рождения.

Полиция выяснила, что неизвестный связался с ней по домашнему телефону. Звонок был зафиксирован поздно вечером в понедельник, 2 июля. Мошеннику удалось убедить гражданку оплатить несуществующие «грехи» ее внука. Вскоре неизвестный парень подъехал к ней домой. Она передала ему деньги.

Следователи возбудили дело по статье «Мошенничество».

Ранее московская полиция вышла на след мошенников, которые предоставляли липовые путевки инвалидам и получали компенсации за их проезд по подложным документам. Им удалось обмануть ветеранов Чернобыльской аварии.