В Татарстане задержали москвича с 16 кг наркотиков 

На контрольно-пропускном пункте «Малиновка» в Верхнеуслонском районе Татарстана в ходе проверки документов сотрудниками ДПС был задержан 42-летний москвич. Во время досмотра он повел себя «не совсем адекватно», после чего представители правоохранительных органов решили обыскать внедорожник водителя, сообщает «Татарстан 24». При обыске из машины изъяли 16 килограмм наркотических веществ пяти видов, в том числе, кокаин и гашиш. Мужчина был доставлен в отдел полиции. В ходе допроса он рассказал, что вез запрещенные вещества из Москвы в несколько городов России — Казань, Пермь, Уфу и Самару. Ранее задержанный был судим по статьям о грабеже и разбоев. Задержанный мужчина находится в следственном изоляторе, ему были предъявлены обвинения.