Бывший депутат из Иркутска Олег Геевский останется под домашним арестом до 2020 года 

Экс-депутата думы Иркутска Олега Геевского оставили под домашним арестом до марта 2020 года, сообщает ГТРК.
Олег Геевский находится под арестом больше года. В отношении него возбуждено пять уголовных дел: три в январе и два в марте 2017 года. Прежде всего, проходит подозреваемым по делу о незаконном выводе государственных земель в престижном районе на Байкальском тракте под Иркутском. По версии следствия преступные действия депутат совершал вместе с экс-мэром Иркутского района Игорем Наумовым и бывшим ректором Иркутского аграрного госуниверситета Геннадием Такаландзе.
Иркутскому аграрному госуниверситету в 1992 году был передан в бессрочное пользование Российской Федерацией участок земли площадью более 1000 гектаров. Начиная с 2006 года, рядом распоряжений администрацией Иркутского района и самого вуза участок был раздроблен на более мелкие, и часть из них была выведена из категории сельхозназначения в категорию населенных пунктов с разрешением использования под дачное строительство. В результате ряд территорий оказались в распоряжении дачных некоммерческих товариществ (ДНТ) «Листопад» и «Мысовое». Уголовное дело по данному факту было возбуждено Следственным управлением СК РФ по региону в 2015 году. По версии следствия, ущерб от незаконных действий Наумова и Такаландзе превысил 15 млн рублей.
Фото: Вести. Иркутск