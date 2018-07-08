Ещё
Домушники оставили москвича без утюга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Домушники оставили москвича без утюга 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Житель северного района Лианозово стал жертвой воров‐домушников в Москве. Неизвестные вынесли из его квартиры ноутбук и утюг. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах города.
Факт кражи произошел в квартире жилого многоэтажного дома по улице Абрамцевская. По словам 47-летнего потерпевшего, преступники орудовали в его помещении в пятницу, 6 июля.
Полиция установила, что неизвестные, путем свободного доступа, тайно похитили ноутбук фирмы Asus в комплекте с зарядным устройством и колонкой, стоимостью в 15 тысяч рублей, а также утюг итальянской фирмы Zanussi. Предмет стоит пять тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело.
Сыщики напали на след преступников спустя сутки и отыскали их в Алтуфьево. Двоих подозреваемых задержали. Ими оказались мужчины — 39 и 44 лет. Оба ранее судимы.
На двоих у них целый «букет» уголовных статей — «Хулиганство», «Разбой», «Грабеж», «Мошенничество» и «Кража». Задержанных полностью изобличили в совершении данного преступления. В отношении них избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее кубанский вор вынес из квартиры потерпевшего клетку с попугаем. Он не смог найти там ничего ценного. А после себя оставил разбитое стекло.
360tv.ru: последние новости
Полиция нашла заступившегося за сына стрелка из Кропоткина Блюзового музыканта из США отправили в российскую колонию Лидер хакеров из «Шалтая‐Болтая» может выйти по УДО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу108
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа70
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение