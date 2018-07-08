Домушники оставили москвича без утюга

Житель северного района Лианозово стал жертвой воров‐домушников в Москве . Неизвестные вынесли из его квартиры ноутбук и утюг. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах города.

Факт кражи произошел в квартире жилого многоэтажного дома по улице Абрамцевская. По словам 47-летнего потерпевшего, преступники орудовали в его помещении в пятницу, 6 июля.

Полиция установила, что неизвестные, путем свободного доступа, тайно похитили ноутбук фирмы Asus в комплекте с зарядным устройством и колонкой, стоимостью в 15 тысяч рублей, а также утюг итальянской фирмы Zanussi. Предмет стоит пять тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело.

Сыщики напали на след преступников спустя сутки и отыскали их в Алтуфьево. Двоих подозреваемых задержали. Ими оказались мужчины — 39 и 44 лет. Оба ранее судимы.

На двоих у них целый «букет» уголовных статей — «Хулиганство», «Разбой», «Грабеж», «Мошенничество» и «Кража». Задержанных полностью изобличили в совершении данного преступления. В отношении них избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее кубанский вор вынес из квартиры потерпевшего клетку с попугаем. Он не смог найти там ничего ценного. А после себя оставил разбитое стекло.