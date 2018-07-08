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Срок задержания руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» продлён до 72 часов
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Срок задержания руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» продлён до 72 часов 

Говорит Москва 10 часов назад
Бурсин был задержан в субботу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. Тогда погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок.
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