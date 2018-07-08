Срок задержания руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» продлён до 72 часов

Бурсин был задержан в субботу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. Тогда погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок.