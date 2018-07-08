В Москве украли сумку с 1 миллионом рублей 

Ограбление произошло в кафе «Му-му»
Неизвестные в центре Москвы похитили сумку с 1 миллионом рублей. Ограбление произошло в одном из столичных кафе.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», сумку похитили в кафе «Му-му» по адресу: улица Рождественка, дом 5/7, строение 2.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
2 июля в Москве двое граждан Венесуэлы в столичном отеле Four Seasons похитили у колумбийского певца Луиса Лондоньо, известного по сценическому имени Малума, драгоценности и часы на сумму 50 миллионов рублей. Преступников удалось задержать.