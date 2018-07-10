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Серийного квартирного вора поймали во Владивостоке
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Серийного квартирного вора поймали во Владивостоке 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Серийный вор обокрал 18 квартир во Владивостоке. Злоумышленника удалось поймать. Об этом сообщило агентство Deita.ru. со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Домушник орудовал днем, когда большая часть владельцев квартир уходили на работу. В основном фигурант выносил из домов деньги, украшения из золота, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки. Злоумышленнику удалось обогатиться в общей сложности на сумму более миллиона рублей.
Сотрудники полиции задержали вора с поличным при очередном ограблении. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело и направили его на рассмотрение в суд.
В Уфе неизвестные ограбили на улице Цурюпы салон сотовой связи. Вместо айфонов незадачливые преступники вынесли 14 пустых коробок.
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