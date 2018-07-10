Серийного квартирного вора поймали во Владивостоке

Серийный вор обокрал 18 квартир во Владивостоке . Злоумышленника удалось поймать. Об этом сообщило агентство Deita.ru. со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Домушник орудовал днем, когда большая часть владельцев квартир уходили на работу. В основном фигурант выносил из домов деньги, украшения из золота, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки. Злоумышленнику удалось обогатиться в общей сложности на сумму более миллиона рублей.

Сотрудники полиции задержали вора с поличным при очередном ограблении. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело и направили его на рассмотрение в суд.