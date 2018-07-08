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Прожорливые воры ограбили магазин во Владивостоке
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Прожорливые воры ограбили магазин во Владивостоке 

360tv.ru 12 часов назад
Фото: 360tv.ru
В полицию столицы Приморского края обратился местный предприниматель. Он заявил, что неизвестные обокрали его магазин: кроме денег налетчики утащили дорогую колбасу, сосиски и другую мясную продукцию. Об этом сообщил сайт Deita.ru.
По словам бизнесмена, преступники залезли в магазин через форточку. Они вскрыли кассовый аппарат, забрали деньги, основательно затарились колбасой и мясом, и скрылись.
Директор торговой точки обратился за помощью к полицейским.
Против продуктовых воров, чьи личности пока не установлены, возбуждено уголовное дело.
В Приморье подросток вынес из незапертой квартиры телевизор и машинку для стрижки. Житель села Красный Кут в Спасском районе заметил, что хозяин забыл ключ в двери квартиры, не справился с искушением и ограбил земляка.
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