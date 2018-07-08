Прожорливые воры ограбили магазин во Владивостоке

В полицию столицы Приморского края обратился местный предприниматель. Он заявил, что неизвестные обокрали его магазин: кроме денег налетчики утащили дорогую колбасу, сосиски и другую мясную продукцию. Об этом сообщил сайт Deita.ru.

По словам бизнесмена, преступники залезли в магазин через форточку. Они вскрыли кассовый аппарат, забрали деньги, основательно затарились колбасой и мясом, и скрылись.

Директор торговой точки обратился за помощью к полицейским.

Против продуктовых воров, чьи личности пока не установлены, возбуждено уголовное дело.

В Приморье подросток вынес из незапертой квартиры телевизор и машинку для стрижки. Житель села Красный Кут в Спасском районе заметил, что хозяин забыл ключ в двери квартиры, не справился с искушением и ограбил земляка.