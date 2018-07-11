Ромашки в небе. Как оренбуржцы отметили День семьи, любви и верности

С 2008 года в России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В этом году в Оренбурге празднование перенесли на 6 июля. Что из этого получилось, узнал корреспондент « АиФ Оренбург ».

«За любовь и верность»

Праздник семьи, любви и верности приурочен ко Дню памяти князя Петра и его жены Февронии. История их любви до сих пор не забыта: повесть о православных святых, покровителях брака, изучают во всех школах. Традиционно россияне проводят этот день вместе с семьями или возлюбленными. День святых Петра и Февронии считается самым удачным для регистрации браков. Есть поверье, что брачный союз, заключенный 8 июля, будет долгим и счастливым.

Во многих городах в честь праздника проходят концерты, ярмарки, выставки, благотворительные акции. За долгую совместную жизнь семьи, прожившие в браке дольше 25 лет, получают медали «За любовь и верность». В этом году в Оренбуржье награды получили 50 супружеских пар.

В Оренбурге центром празднования стал парк им. 50-летия СССР, где работало около 15 развлекательных площадок. За символическую плату гости праздника покупали поделки воспитанников центров «Гармония» и «Прикосновение», материально помогая тем детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации или имеют особенности здоровья.

Оренбуржцы записывали свои фамилии на стенде «Лучшие семьи Оренбурга», играли в огромную «Дженгу», участвовали в мастер-классах. Любой желающий смог научиться плести обереги, рассмотреть настоящий ткацкий станок, за которым работали прабабушки. Мастерица показала, как создаются сумки и полотенца с узорами «репейниками», которые, по народным поверьям, держат в семье счастье. Гостей угощали пельменями, которые лепились на кулинарном мастер-классе. Умельцы на все руки учили детей правильно забивать гвозди и красить горку. Ведущие праздника провели викторину с вопросами об истории Оренбургского края. На сцене выступили дети с особенностями здоровья из диаконического центра «Прикосновение».

«Все было очень по-русски, — поделился впечатлением от праздника горожанин Константин Демин, — Костюмы, кухня, развлечения. Честно, я старался попробовать себя везде, даже в детских забавах».

Что такое любовь?

Корреспондент «АиФ Оренбург» узнал у оренбуржцев, что для них значит семья и любовь.

«Что такое любовь? Любовь — это доверие, уступка и уважение. Желаю, чтобы крепких семей было как можно больше, потому что крепкая семья — крепкое государство», — заявил председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области Шарипов Альфит Асхатович. — У женщин есть недостаток — они любят ушами и всегда хотят слышать «я тебя люблю», а недостаток мужей — они скупы на эти слова. Работайте над собой и своими отношениями, тогда с любимыми будет рай и в шалаше».

«Моя семья — это моя гордость и смысл жизни. Сегодня я пришел сюда с женой и внуками, я понимаю, что действительно счастлив рядом с ними. Когда мы с Верой поженились, у нас не было богатств, но было кое-что намного важнее — это достаток. Достаток в нашей любви. И сейчас мы с удовольствием наблюдаем за плодами наших чувств», — рассказал оренбуржец Геннадий Захаров

«Место, куда хочется возвращаться после трудового дня, где тебя любят, ценят, где тепло и уютно — это, конечно же, семья», — отмечает гостья праздника Наталья Белова , — Семью нужно беречь, любить, понимать и посвящать ей как можно больше времени, потому что когда твоих родных не станет, будешь жалеть».

Кульминацией Дня семьи, любви и верности стал запуск в небо воздушных шаров в форме ромашек. Именно этот цветок считается символом доброй, нежной и скромной любви.