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Рок-группа «Nuteki» впервые дала концерт в Оренбурге
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Рок-группа «Nuteki» впервые дала концерт в Оренбурге 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
10 июля рок-группа «Nuteki» выступила для оренбуржцев в парке имени 50-летия СССР. На концерт пришли не только жители Оренбурга, но и приехали жители других регионов.
Белорусский рок-коллектив представил оренбуржцам свой новый альбом «Нашлись и потерялись», а также песню на белорусском языке «Так кахаць». Зрителями концерта стали фанаты группы и отдыхающие в парке. Стоит отметить, что большинство слушателей знало все песни коллектива. Фанаты с радостью подпевали вокалисту. Музыканты поблагодарил оренбургскую публику за теплый прием и пообещали еще не раз вернуться.
Справка
Группа Nuteki — одна из самых известных в Беларуси рок-команд. Она основана в 2007 году в Москве музыкантами из Бобруска Михаилом Нокарашвили и Кириллом Матюшенко. Кстати, группа трижды принимали участие в отборочном туре конкурса Евровидение.
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