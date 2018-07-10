Рок-группа «Nuteki» впервые дала концерт в Оренбурге

10 июля рок-группа «Nuteki» выступила для оренбуржцев в парке имени 50-летия СССР. На концерт пришли не только жители Оренбурга , но и приехали жители других регионов.

Белорусский рок-коллектив представил оренбуржцам свой новый альбом «Нашлись и потерялись», а также песню на белорусском языке «Так кахаць». Зрителями концерта стали фанаты группы и отдыхающие в парке. Стоит отметить, что большинство слушателей знало все песни коллектива. Фанаты с радостью подпевали вокалисту. Музыканты поблагодарил оренбургскую публику за теплый прием и пообещали еще не раз вернуться.

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