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Оренбуржец заплатит тысячу рублей за экстремистские песни
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Оренбуржец заплатит тысячу рублей за экстремистские песни 

АиФ-Оренбург 5 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Житель Оренбурга привлечен к административной ответственности за экстремистские песни.
Оренбуржец разместил у себя на странице в одной из соцсетей аудиозаписи, внесенные в Федеральный список запрещенных материалов. В отношении мужчины было возбуждено дело по статье «Массовое распространение экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения», сообщает прокуратура Центрального района Оренбурга.
В итоге нарушитель приговорен к штрафу в размере 1 тысячи рублей. Постановление суда пока в законную силу не вступило.
Кстати, с перечнем запрещенных в России экстремистских материалов можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.
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