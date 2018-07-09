Оренбуржец заплатит тысячу рублей за экстремистские песни

Житель Оренбурга привлечен к административной ответственности за экстремистские песни.

Оренбуржец разместил у себя на странице в одной из соцсетей аудиозаписи, внесенные в Федеральный список запрещенных материалов. В отношении мужчины было возбуждено дело по статье «Массовое распространение экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения», сообщает прокуратура Центрального района Оренбурга.

В итоге нарушитель приговорен к штрафу в размере 1 тысячи рублей. Постановление суда пока в законную силу не вступило.