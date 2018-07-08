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Следствие просит арестовать подозреваемого в убийстве бывшего главы пос. Новопетровское в Подмосковье
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Следствие просит арестовать подозреваемого в убийстве бывшего главы пос. Новопетровское в Подмосковье 

Агентство «Москва» 12 часов назад
Следствие ходатайствует перед судом об аресте мужчины по подозрению в убийстве его отца в Истре, который являлся главой пос. Новопетровское в Подмосковье. Об этом сообщается в Tamtam-канале Следственного комитета (СК) РФ.
«Сегодня следствие ходатайствует об аресте 29-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в убийстве отца. Тело экс-главы пос. Новопетровское Виктора Лукьяненкова с огнестрельными ранениями обнаружили 2 июля в лесополосе у дороги. Мотивом убийства стали разногласия из-за денег», — говорится в сообщении.
Ранее старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий сообщила Агентству «Москва», что 2 июля в лесополосе на участке автодороги вблизи пос. Лесодолгоруково Истринского района с двумя огнестрельными ранениями головы и шеи обнаружено тело 63-летнего мужчины. По данному факту следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По подозрению в убийстве 63-летнего жителя Истры следователями был задержан его 29-летний сын.
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