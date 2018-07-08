Следствие просит арестовать подозреваемого в убийстве бывшего главы пос. Новопетровское в Подмосковье

Следствие ходатайствует перед судом об аресте мужчины по подозрению в убийстве его отца в Истре , который являлся главой пос. Новопетровское в Подмосковье . Об этом сообщается в Tamtam-канале Следственного комитета (СК) РФ.

«Сегодня следствие ходатайствует об аресте 29-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в убийстве отца. Тело экс-главы пос. Новопетровское Виктора Лукьяненкова с огнестрельными ранениями обнаружили 2 июля в лесополосе у дороги. Мотивом убийства стали разногласия из-за денег», — говорится в сообщении.