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Суд вернул приморской семье квартиру, которую мошенники отняли обманом
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Суд вернул приморской семье квартиру, которую мошенники отняли обманом 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Весной 2017 года семья из Дальнегорска заняла 100 000 рублей под 15% годовых. В договоре в качестве гарантий о возврате долга был пункт о продаже квартиры. Неожиданно супруги узнали, что их квартиру продали. По решению Приморского краевого суда в январе 2018 года жилье собственникам вернули, но бизнесмена-мошенника, обманом пытавшегося завладеть квартирой, к ответственности не привлекли. Об этом сообщил сайт VL.ru.
В полиции Дальнегорска утверждают, что возбудить дело из-за отсутствия состава преступления невозможно.
История супругов Кузьминых в городе не единственная. В аналогичной ситуации оказалась и Лидия Чепелева. По словам женщины, следователь на ее звонки не отвечает. Горожанка утверждает, что пробовала попасть к начальнику полиции, записавшись на прием, но уу не приняли.
«В судебных актах не содержится указания на принуждение, обман или насилие при заключении сделки, которые могли бы содержать в себе признаки состава преступления и стать основанием для возбуждения уголовного дела», — пояснил адвокат, отметив, что пострадавшие в этой ситуации могут взыскать все судебные издержки.
В Уссурийске прокуроры в результате проверки выявили крупную аферу с участками земли, принадлежащими муниципалитету в Уссурийске. Возбуждено пять уголовных дел.
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