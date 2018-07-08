Четверых кемеровчан будут судить за похищение новосибирского бизнесмена 

Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев 5 июля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу четверых жителей Кемерова, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом сказано в сообщении на сайте прокуратуры Новосибирской области.
Организатором преступления стал 32-летний мужчина, который долгое время общался с потерпевшим и знал, что он приедет в Новосибирск с крупной суммой денег. Жертвой нападения стал мужчина, который около трех лет назад переехал в столицу Сибири из Кемеровской области.
«Организатор привлек четверых своих друзей, с которыми накануне преступления прибыл в Новосибирск, — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. — 22 мая, скрывая свои лица под черными масками, злоумышленники схватили бизнесмена, посадили его в машину, нанесли несколько ударов рукояткой пистолета по голове и по спине, после чего перевезли его в лесной массив, где потребовали от бизнесмена позвонить своему партнеру и сказать привезти в обусловленное место деньги».
Так преступники завладели суммой в 300 тысяч рублей. Затем они заставили потерпевшего перевести с помощью мобильного приложения на указанный ими счет еще 144 тысячи рублей. А узнав, что на счет похищенного на следующий день должны поступить 2 миллиона рублей, они перевезли бизнесмена на арендованную квартиру в Бердске, чтобы дождаться поступления денег. Однако, на следующий день партнер потерпевшего сообщил, что сможет перевести деньги лишь через несколько дней. Поэтому преступники отпустили мужчину с условием, что он не пойдет в полицию и переведет им деньги. Чтобы запугать бизнесмена, они заявили, что являются сотрудниками правоохранительных органов, и что подкинут ему наркотики и посадят в тюрьму, если он обратится в полицию. Однако, мужчина заявление в полицию написал. И теперь кемеровчанам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.