Четверых кемеровчан будут судить за похищение новосибирского бизнесмена

Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев 5 июля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу четверых жителей Кемерова , обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом сказано в сообщении на сайте прокуратуры Новосибирской области.

Организатором преступления стал 32-летний мужчина, который долгое время общался с потерпевшим и знал, что он приедет в Новосибирск с крупной суммой денег. Жертвой нападения стал мужчина, который около трех лет назад переехал в столицу Сибири из Кемеровской области

«Организатор привлек четверых своих друзей, с которыми накануне преступления прибыл в Новосибирск, — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. — 22 мая, скрывая свои лица под черными масками, злоумышленники схватили бизнесмена, посадили его в машину, нанесли несколько ударов рукояткой пистолета по голове и по спине, после чего перевезли его в лесной массив, где потребовали от бизнесмена позвонить своему партнеру и сказать привезти в обусловленное место деньги».