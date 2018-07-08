Задержан экс-министр здравоохранения Танка Ибрагимов

Задержан экс-министр здравоохранения Танка ИбрагимовКак сообщает источник, сегодня, 7 июля, сотрудники УФСБ задержали экс-министра здравоохранения Танка Ибрагимова.

По предоставленной источником информации, Ибрагимов задержан в рамках расследования уголовного дела, заведенного в отношении его бывшего заместителя Хаджимурада Мирзабекова, который обвиняется в присвоении 105 миллионов рублей, выделенных на покупку высокотехнологичного медицинского оборудования.

Пользователи социальных сетей под публикацией с новостью о задержании экс-министра выражают довольство исходом событий и считают такие перемены к лучшему для будущего республики.

«Это хорошие новости. При Абдулатипове таких новостей не было», — пишет пользователь соцсети.

«Восторжествовала справедливость», — прокомментировал magomed8968.

androidshop3003 считает, что подобной практики заслуживает больше людей, занимающих высокие должности в республике: «Поздравляю! Всех подряд надо задержать. Для пользы народа ни один чиновник не работает».