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В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили и задержали почти 30 рейсов
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В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили и задержали почти 30 рейсов 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
В московских аэропортах отменены и задержаны 29 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово на 10.40 мск восемь рейсов отменено, еще девять задержано.
Во Внуково задержан один рейс и отменено четыре. В Шереметьево задержаны семь авиарейсов.
Ранее в МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре. В ведомстве также добавили, что при грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 12-17 м/с. В Московской области также ожидаются кратковременные дожди, гроза и ветер с порывами до 15 м/с.
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