В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили и задержали почти 30 рейсов

В московских аэропортах отменены и задержаны 29 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания». Так, в Домодедово на 10.40 мск восемь рейсов отменено, еще девять задержано. Во Внуково задержан один рейс и отменено четыре. В Шереметьево задержаны семь авиарейсов. Ранее в МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре. В ведомстве также добавили, что при грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 12-17 м/с. В Московской области также ожидаются кратковременные дожди, гроза и ветер с порывами до 15 м/с.