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Молодого мужчину обвинили в организации азартных игр в Южно‐Сахалинске
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Молодого мужчину обвинили в организации азартных игр в Южно‐Сахалинске 

360tv.ru 16 часов назад
Фото: 360tv.ru
Против 24‐летнего жителя Южно‐Сахалинска, и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору» УК РФ. Об этом сообщил сайт СУ СК РФ по Сахалинской области.
Следователи установили, что подозреваемый с сообщниками, чьи личности пока не установлены, организовали незаконное проведение азартных игр в доме № 85 на улице Железнодорожной в областном центре. Злоумышленники использовали игровое оборудование для личного обогащения.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности подельников задержанного горожанина и собирают доказательства их вины.
Жительница Владивостока 1996 года рождения стала фигуранткой дела об организации нелегальных азартных игр через интернет. Девушку за организацию нелегального бизнеса ждет реальный срок.
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