Молодого мужчину обвинили в организации азартных игр в Южно‐Сахалинске

Против 24‐летнего жителя Южно‐Сахалинска, и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору» УК РФ . Об этом сообщил сайт СУ СК РФ по Сахалинской области.

Следователи установили, что подозреваемый с сообщниками, чьи личности пока не установлены, организовали незаконное проведение азартных игр в доме № 85 на улице Железнодорожной в областном центре. Злоумышленники использовали игровое оборудование для личного обогащения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности подельников задержанного горожанина и собирают доказательства их вины.