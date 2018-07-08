Житель Владивостока осужден за вымогательство и грабеж

Первомайский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя Влдивостока в вымогательстве и грабеже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края

Известно, что дважды судимый мужчина с августа по ноябрь 2017 года систематически вымогал деньги и личное имущество у потерпевшего, а также открыто похитил мобильный телефон, В конце концов потерпевший обратился в правоохранительные органы , и злоумышленника задержали.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание Приговор в законную силу пока не вступил.