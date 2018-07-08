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Житель Владивостока осужден за вымогательство и грабеж
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Житель Владивостока осужден за вымогательство и грабеж 

Primpress 16 часов назад
Фото: Primpress
Первомайский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя Влдивостока в вымогательстве и грабеже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Известно, что дважды судимый мужчина с августа по ноябрь 2017 года систематически вымогал деньги и личное имущество у потерпевшего, а также открыто похитил мобильный телефон, В конце концов потерпевший обратился в правоохранительные органы, и злоумышленника задержали.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание Приговор в законную силу пока не вступил.
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