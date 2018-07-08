Госпитализированный после инцидента в Эймсбери полицейский оказался здоров

В сообщении полиции графства Уилтшир говорится, что жизни и здоровью офицера ничего не угрожает, он отпущен домой.

В британском Эймсбери были обнаружены отравленными мужчина и женщина, их состояние критическое. К расследованию подключились специалисты по борьбе с терроризмом.

В начале марта в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. К настоящему моменту пострадавшие выписаны из больницы.

Скотланд-Ярд официально признал связанными отравление в Эймсбери и дело Скрипаля.