Ещё
Госпитализированный после инцидента в Эймсбери полицейский оказался здоров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госпитализированный после инцидента в Эймсбери полицейский оказался здоров 

Говорит Москва 11 часов назад
В сообщении полиции графства Уилтшир говорится, что жизни и здоровью офицера ничего не угрожает, он отпущен домой.
В британском Эймсбери были обнаружены отравленными мужчина и женщина, их состояние критическое. К расследованию подключились специалисты по борьбе с терроризмом.
В начале марта в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. К настоящему моменту пострадавшие выписаны из больницы.
Скотланд-Ярд официально признал связанными отравление в Эймсбери и дело Скрипаля.
Говорит Москва: последние новости
В кафе в центре Москвы украли сумку с миллионом рублей Неизвестный застрелил человека на юге Москвы Мосгорсуд дал лидеру «Шалтай-Болтая» шанс на УДО
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу92
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа58
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение