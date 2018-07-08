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Стрельба на Нагатинской набережной в Москве: есть жертвы
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Стрельба на Нагатинской набережной в Москве: есть жертвы 

Пятый канал 20 часов назад
Фото: Пятый канал
ЧП произошло возле АЗС, на расположенной на Нагатинской набережной. По словам очевидцев, неадекватный мужчина, вооруженный пистолетом, вышел из кустов и открыл огонь по людям, оказавшимся у него на пути. Один из пострадавших скончался от сильной кровопотери еще до приезда медиков. Второму потерпевшему медики оказываю помощь на месте — у него ранено плечо.
Местонахождение злоумышленника пока не установлено. В район происшествия стягиваются дополнительные силы полиции. Предположительно, преступник вооружен травматическим пистолетом.
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